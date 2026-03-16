VDI-Entwürfe für hygienegerechte Verdunstungskühlanlagen

Der VDI hat die zwei neue Richtlinienentwürfe VDI 2047 Blatt 2 und VDI-MT 2047 Blatt 4 zum hygienegerechten und sicheren Betrieb von Verdunstungskühlanlagen vorgelegt.

Die Richtlinie VDI 2047 Blatt 2 gilt für bestehende und neu zu errichtende Verdunstungskühlanlagen und -apparate, bei denen Wasser verrieselt oder versprüht wird oder anderweitig in Kontakt mit der Atmosphäre kommen kann – mit Ausnahme von Naturzugkühltürmen mit einer thermischen Leistung von mehr als 200 MW, teilte der VDI mit. Dabei ist es unerheblich, ob das Kühlwasser als Kühlmedium im Prozess direkt eingesetzt wird oder die Prozesswärme über Wärmeübertrager aus einem Primärkühlkreislauf auf einen Wasserkühlkreislauf übertragen wird.

Ergänzend bietet VDI-MT 2047 Blatt 4 Betreibern von Verdunstungskühlanlagen eine systematische Möglichkeit zur Qualifikation von Personal und zum Nachweis der geeigneten Qualifikation von Personal, das mit Arbeiten an Verdunstungskühlanlagen betraut ist. Die Richtlinie legt verbindliche Randbedingungen und Inhalte geeigneter Schulungen fest. Damit wird den Angaben zufolge sichergestellt, dass nur fachkundiges Personal Wartungs-, Reinigungs- und Inspektionsarbeiten an hygienisch sensiblen Anlagen durchführt.

Die Entwürfe der VDI 2047 Blatt 2 und der VDI-MT 2047 Blatt 4 sind bei DIN Media zu erwerben. Stellungnahmen zu den beiden Richtlinienentwürfen können hier bis 31. Mai abgegeben werden.