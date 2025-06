Vebego Group wächst europaweit

Die Vebego Group hat im Geschäftsjahr 2024 ihren Umsatz in Europa um 4 Prozent auf ein Rekordniveau von 1,54 Mrd. Euro gesteigert.

Den größten Anteil am Umsatz hatten die Reinigungsdienste mit rund 944 Mio. Euro, gefolgt von Healthcare Services (256 Mio. Euro), Facility Management (192 Mio. Euro) sowie Landscaping Services (94 Mio. Euro) und andere Facility Services (57 Mio. Euro), teilte das niederländische Unternehmen mit. „Trotz eines herausfordernden Marktumfelds ist es uns gelungen, das Ergebnis zu verbessern und neue Kunden an uns zu binden“, sagte Ton Goedmakers, CEO der Vebego Gruppe. Das Nettoergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr von 4,3 auf 7,6 Mio. Euro.

Die deutsche Vebego Facility Services erzielte einen Umsatz von rund 218 Mio. Euro, wobei auch hier die Reinigungsdienste mit etwa 200 Mio. Euro den größten Teil ausmachen, gefolgt von den Security Services mit rund 16 Mio. Euro. In Deutschland wurde das technische Serviceangebot mit der Übernahme der ehemaligen Caverion-Niederlassung in Dreieich bei Frankfurt am Main erweitert.