Montag, 1. September 2025
Vebego ist ein „Möglichmacher“

Kirsten Posautz
von Kirsten Posautz
Auch Vebego will dazu beitragen, die gesellschaftliche Relevanz der FM-Branche sichtbarer zu machen. Bild: Vebego

Vebego ist im Juli der Initiative „Die Möglichmacher“ beigetreten – einem Zusammenschluss von Facility Management-Dienstleistern in Deutschland. Gegründet wurde sie vom Deutschen Verband für Facility Management (gefma) mit dem Ziel, gemeinsam das gesellschaftspolitische Profil der Branche zu schärfen und aktiv den Dialog mit Öffentlichkeit, Politik und Arbeitsmarktakteuren zu gestalten. „Wir freuen uns sehr, Teil der Möglichmacher zu sein und mit den anderen Mitgliedern daran zu arbeiten, die gesellschaftliche Relevanz unserer Branche sichtbarer zu machen. Themen wie Nachhaltigkeit, Vielfalt und faire Arbeitsbedingungen sind fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur – und genau diese vertreten auch die Möglichmacher“, sagt Vebego-CEO Markus Breithaupt. Ziel ist es, mit offenen Gesprächsrunden, Veranstaltungen und Kooperationen, zum Beispiel mit Gewerkschaften oder politischen Vertretern und Vertreterinnen, ein zeitgemäßes und realistisches Bild der FM-Branche zu vermitteln und Vorurteile abzubauen.

