Vebego stellt Geschäftsleitung neu auf

Jörg Tobollik, bis 2022 langjähriger Geschäftsführer der Wisag Gebäudereinigung Holding GmbH, hat Mitte April interimsweise die Rolle des Chief Operating Officer (COO) bei Vebego Facility Services übernommen.

Darüber hinaus führt Vebego Facility Services künftig die Funktion des Chief Commercial Officer (CCO) ein, die die bisherige Rolle des Chief Sales Officer (CSO) ablöst, gab das Unternehmen bekannt. In dieser Position sollen Vertrieb, Marketing, Kundenbeziehungen sowie die strategische Weiterentwicklung von Markt- und Wachstumsansätzen gebündelt werden. Die Verantwortung als CCO soll Rethar Schmidt zum 1. Juli 2026 übernehmen, der den Angaben zufolge über langjährige Führungserfahrung im Vertrieb und Key Account Management verfügt. Bis dahin ist Ramon Maas, Managing Director von Vebego Facility Services, interimsweise für diesen Bereich zuständig. „Mit der neuen Führungsstruktur richten wir die Vebego in Deutschland konsequent auf die nächsten Entwicklungsschritte aus“, sagte Maas.

Im Zuge des Personalumbaus scheiden Diederik Barten (COO), Felix Grönwaldt (COO) und Frank Keuper (CSO) aus der Geschäftsleitung aus. Mit Barten befindet sich die Vebego Group derzeit in Gesprächen über eine neue Funktion innerhalb der Unternehmensgruppe, heißt es weiter aus Wuppertal.