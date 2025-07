Vinci kauft erneut Gebäudetechnik-Anbieter zu

Vinci Energies ist weiter auf Wachstum durch Akquisitionen ausgerichtet. Im Juli hat der Konzern eine Vereinbarung zur Übernahme der Zimmer & Hälbig GmbH aus Bielefeld unterzeichnet. Das Unternehmen verfügt über umfassende Kompetenzen in den Bereichen Planung, Konstruktion, Installation und Wartung für technisch anspruchsvolle Lösungen für Heizung, Lüftung, Klima und Kältetechnik (HLKK) mit einem Fokus auf Krankenhäuser, Labore, Industrieanlagen, Reinräume sowie Rechenzentren. Zimmer & Hälbig erzielte 2024 einen Jahresumsatz von 96 Mio. Euro mit 310 Mitarbeitenden.

Die 1974 gegründete Zimmer & Hälbig hat Standorte in Bielefeld, Hanau, Hannover, Köln, Leipzig, Osnabrück und Tuttlingen. Das Unternehmen wird in das Netzwerk von Vinci Energies Building Solutions integriert und soll dort die 150 bestehenden Geschäftseinheiten sowie das Angebot an elektrotechnischen und multitechnischen Lösungen für Gebäude ergänzen. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die deutschen Wettbewerbsbehörden.