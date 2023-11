Rainer Vollmer wird Geschäftsführer bei Peter Gross Facility Management

Peter Gross Facility Management hat für die Erweiterung ihrer Aktivitäten in diesem Bereich den stellvertretenden gefma-Vorstandsvorsitzenden Rainer Vollmer in die Geschäftsführung der Peter Gross Bau-Tochter aufgenommen. Vollmer verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Positionen und war zuletzt über 12 Jahre in der Geschäftsführung der RGM Facility Management GmbH, ein Unternehmen der ehemaligen Gegenbauer-Gruppe in Berlin tätig, wo er neben der Funktion als Geschäftsführer Operations für die Region Südwest auch die Bereiche Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement sowie Start-up verantwortete. Auch für die Luxemburger Auslandsgesellschaft Wagner Facility Management S.A. war Vollmer über 10 Jahre in der Geschäftsführung tätig. Vollmer ist seit mehr als 25 Jahren Mitglied im Deutschen Verband für Facility Management gefma e.V. und seit 2013 stellvertretender Vorstandsvorsitzender mit Zuständigkeit für das Ressort Lounges und Junior Lounges. Die Peter Gross Facility Management beschäftigt 600 Mitarbeitende in technischen und infrastrukturellen Services.