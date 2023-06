Wisag Sicherheit im Einsatz für LBBW

Für die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat die Wisag Sicherheit & Service Süd den Auftrag für Security-Leistungen am Hauptsitz des Finanzinstituts in Stuttgart, als auch für die Standorte in Leipzig, Karlsruhe, Mainz und Mannheim erhalten. Damit erbringt der Dienstleister die Empfangsdienste und den Objektschutz mit Zugangsbewachung sowie Streifengängen in und um die Liegenschaften. Außerdem ist das Unternehmen für die Notruf- und Serviceleitstelle sowie, im Falle eines Notfalls, für die nachgelagerte Alarmverfolgung zuständig. Nach 18 Jahren hatte die LBBW den Auftrag erstmals wieder ausgeschrieben.

Weitere Unternehmenskennzahlen und Informationen über die Wisag Facility Service Holding erhalten Sie in der Facility-Services-Datenbank von Der Facility Manager unter: www.facility-manager.de/fs-datenbank

Schon gewusst? – Im Juli erscheint die neueste Auflage der Marktübersicht Facility Services Anbieter. Wenn Sie sich darin noch als Unternehmen präsentieren wollen, dann melden Sie sich bei verena.david@forum-zeitschriften.de, 08233 381 643 oder bei helmut.junginger@forum-zeitschriften.de, 08233 381 126. Unsere Mediaberatenden helfen Ihnen gerne weiter.