Wisag übernimmt Stampfli AG in der Schweiz

Die Wisag Schweiz, eine Tochtergesellschaft der Wisag Gruppe, hat alle Anteile der auf Facility Services spezialisierten Stampfli AG von der Besitzerfamilie erworben. „Ziel der Akquisition ist, gemeinsam ein breites Leistungsportfolio rund um das integrierte Facility Management, also dem Gebäudeunterhalt, der Technik bis hin zur Bewirtschaftung aufzubauen, um sich zukünftig als führender FM-Dienstleister in der Schweiz zu etablieren“, teilte die Wisag Gruppe mit.

Stampfli mit Sitz in Subingen unweit von Solothurn ist nach eigenen Angaben ein Full-Service-Unternehmen für Immobiliendienste und Gebäudemanagement und beschäftigt aktuell mehr als 2.500 Mitarbeitende. In der Lünendonk-Liste 2023 der führenden Facility Management Provider in der Schweiz wurde das familiengeführte Unternehmen mit einem geschätzten Umsatz von umgerechnet knapp 75 Mio. Euro auf Platz neun eingeordnet.

„Stampfli bereichert unser Portfolio einerseits durch einen beeindruckenden Kundenstamm sowie qualitativ hochwertige Servicedienstleistungen. Zudem können wir mit Stampfli unsere Präsenz in der Schweiz deutlich ausbauen und unser gemeinsames Netzwerk stärken“, sagte Klaus-Rolf Vogt, Geschäftsführer der Wisag Schweiz. Die Gesellschaft, die dort unter Wisser Service Holding Schweiz firmiert, hatte 2022 Mehrheitsanteile an der Schweizer Reasco AG aus Neuhausen am Rheinfall übernommen, die mit rund 60 Mitarbeitenden in den Bereichen Facility Services, Safety und Immobilientreuhand aktiv ist.

Der bisherige Eigentümer und Geschäftsführer der Stampfli AG, Simon Stampfli, soll im Mai 2025 aus dem Unternehmen austreten und die operative Leitung an die Geschäftsführung der Wisag Schweiz übergeben.