KI für nachhaltige Arbeitsplätze: Insights auf der Orgatec 2024

Wie kann Künstliche Intelligenz (KI) bessere und nachhaltige Arbeitsplätze und Gebäude der Zukunft schaffen? 🌍

Diese spannende Frage wird Klaus Dederichs, Partner bei Drees & Sommer, in seiner Keynote „New Work Smartness und die Mehrwerte der Nutzung der KI“ auf unserem diesjährigen workplace-Kongress beantworten. Seien Sie dabei am 22. Oktober im Rahmen der Orgatec in Köln! 🚀

Klaus Dederichs wird nicht nur theoretische Einblicke geben, sondern auch bereits existierende Beispiele vorstellen.

Freuen Sie sich zudem auf folgende Vorträge:

🔹 Is hybrid really working?

Mechthild Brandt, Senior Director Consulting, JLL Germany

🔹 Praxisbeispiele:

Deutschlandhaus Hamburg, Innovationsbogen Augsburg, Mercator One Duisburg

Hadi Teherani, Owner of Hadi Teherani Group for Architecture, Interior, Design and Consulting

🔹 Praxisbeispiele:

Lindenstone AG Hamburg, Lensing Media Port Dortmund

Sabrina Voecks, Creative Director, Partner, JOI-Design

📅 Programm und Anmeldung: www.facility-manager.de/workplace/

🎟️ In der Kongressteilnahme ist der Eintritt zur Orgatec an diesem Tag inkludiert!