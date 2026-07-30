Steigende Energiepreise, unsichere Liefermengen, mehr Regulierung – wer heute Wohngebäude bewirtschaftet, braucht Energielösungen, die kurzfristig wirken, ohne Mieter zusätzlich zu belasten. Genau hier setzt der Gebäude Navigator von Systeno an.

Mittels vollautomatischer, digitaler Heizungsoptimierung senkt das System den Heizenergieverbrauch von Bestandsgebäuden signifikant und schafft eine Win-win-Situation: Vermieter verbessern die Energieeffizienzklasse ihrer Objekte, reduzieren CO₂-Abgaben und treiben ganz ohne Anschaffungs- oder Investitionskosten die Dekarbonisierung ihres Portfolios voran. Mieter sparen ohne Mehrkosten spürbar Energie und profitieren von stabilen Warmmieten.

Die Technologie ist in echten Beständen entwickelt und erprobt: Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit und tausenden optimierten Liegenschaften ist klar: Der Gebäude Navigator erzielt EBZ-geprüft durchschnittlich 18,8 % Energieeinsparung und ist 100 % rechtssicher umlegbar.

Mehr unter: www.systeno.de