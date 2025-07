Das IT-Unternehmen Framence, ein Anbieter von fotorealistischen Digital-Twin-Lösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Deiso LLC vereinbart. Das japanische Unternehmen unterstützt seine Kunden global bei den Themen Umwelt-Nachhaltigkeit und KI-gestützter Intelligenz. Die Kooperation soll messbare Nachhaltigkeit in die digitale Transformation bringen, indem sie die Umweltdaten-Services von Deiso direkt in die Digital-Twin-Plattform von Framence integriert, teilt das Bensheimer Unternehmen der speedikon-Gruppe mit. Durch die Zusammenarbeit sollen Organisationen ihren ökologischen Fußabdruck in Echtzeit visualisieren und Maßnahmen ergreifen können.

„Diese Partnerschaft markiert einen transformativen Schritt darin, wie wir Daten visualisieren, mit Storytelling-Techniken und Plattformen analysieren und Nachhaltigkeit operationalisieren. Durch die Verbindung von Deisos Umweltintelligenz und Nachhaltigkeitsservices mit der Digital-Twin-Technologie von Framence ermöglichen wir es Unternehmen, ihre Systeme nicht nur zu sehen, sondern auch ihre Umweltauswirkungen zu verstehen“, sagt Dr. Mahdi Ikhlayel, Leiter F&E bei Deiso LLC.

Kunden sollen so kurzfristig von schnelleren Berichten und verbesserten Entscheidungsprozessen profitieren, während langfristig Emissionsreduktion, Ressourceneffizienz und skalierbare Nachhaltigkeitstransformation im Fokus stehen. Die Zielgruppen für diese Lösungen sieht Framence in Branchen wie Fertigung, Infrastruktur, Energie und Forschung.