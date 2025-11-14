Planon: Go-Live beim niederländischen Immobilien-Staatsbetrieb

Das Rijksvastgoedbedrijf (RVB), die Immobilienorganisation der niederländischen Zentralregierung, ist offiziell mit Planon Asset & Maintenance Management (AMM) live gegangen. Mit diesem Schritt führt das RVB sämtliche Instandhaltungsprozesse in einer integrierten Plattform zusammen. Ab sofort arbeiten rund 800 interne Mitarbeitende und 800 externe Lieferanten mit der Software. Das Digitalisierungsprojekt wurde 2021 gestartet.

Ausgangspunkt war ein europaweites Ausschreibungsverfahren des RVB, mit dem sechs Instandhaltungssysteme durch eine Lösung ersetzt werden sollten. Planon beschleunigte nach eigenen Angaben die Entwicklung einer neuen Version seiner Asset & Maintenance Management-Lösung und gewann damit die Ausschreibung. Das System wurde im Anschluss als Co-Creation-Projekt auf Grundlage direkter Rückmeldungen des RVB weiterentwickelt.

Insgesamt wurden über 410.000 Assets und 300.000 Instandhaltungsaktivitäten in das System übernommen. Zudem wurden 60 Schulungssessions für die Endanwenderinnen und Endanwender des RVB durchgeführt.

Der Go-Live markiert den Beginn einer zweiwöchigen Nachbetreuungsphase („Hypercare“), gefolgt von sechs Wochen reduzierter Unterstützung. Ab dem 1. Januar 2026 wird das Planon Managed Services-Team als Teil des Betriebsteams starten, um sicherzustellen, dass das RVB den maximalen Nutzen aus der neuen Plattform zieht.