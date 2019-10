Bundesfachtagung Betreiberverantwortung 2020

Am 16. und 17. März 2020 organisieren Ulrich Glauche und Jörg Schielein von Rödl & Partner in Zusammenarbeit mit „Der Facility Manager“ im Esperanto Kongress- & Kulturzentrum in Fulda die 9. Bundesfachtagung Betreiberverantwortung. Ergänzt wird sie durch eine begleitende Fachausstellung und ein Abendevent am 16. März im Maritim Hotel am Schlossgarten. Dort ist auch ein Zimmerkontingent zu Sonderkonditionen für die Teilnehmer abrufbar. Ideeller Partner der Veranstaltung ist der Deutsche Verband für Facility Management GEFMA.

Programm und Anmeldung unter:

www.facility-manager.de/betreiberverantwortung