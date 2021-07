14. + 15.9.2021: Bundesfachtagung Betreiberverantwortung

By

Sie würden gerne einmal wieder live an einer FM-Tagung teilnehmen? Ihr Wunsch kann sich schon bald erfüllen.

Am 14. und 15 September findet die diesjährige Bundesfachtagung Betreiberverantwortung statt und wie es derzeit aussieht, nicht nur digital, sondern auch als Präsenzveranstaltung im Esperanto Kongress- und Kulturzentrum in Fulda. Die Vergabe der Plätze hat bereits begonnen. Wenn Sie also vor Ort dabei sein wollen, sollten Sie sich zeitnah anmelden. Das Programm und das Anmeldeformular finden Sie unter: www.facility-manager.de/betreiberverantwortung