12. November: Treffpunkt FM

Spannende Themen, wechselnde Diskussionsgruppen an mehreren Tischen mit sachkundigen Moderatoren – das ist das Konzept des Treffpunkt FM. Leider lässt sich dieses Konzept in diesem Jahr nicht Corona-konform als Präsenzveranstaltung realisieren. Sehr wohl jedoch und völlig risikofrei als rein digitales Format. Deshalb haben sich die Veranstalter TÜV SÜD Advimo, M.O.O.CON und „Der Facility Manager“ dazu entschieden, das 2018 erfolgreich gestartete, interaktive Veranstaltungsformat in diesem Jahr am 12. November online über die Plattform zoom abzubilden.

Bei der Veranstaltung mit Workshop-Charakter werden an vier Tischen (die in zoom über Breakout-Räume realisiert werden) vier unterschiedliche Fragestellungen bearbeitet. Jeder Teilnehmer hat die Gelegenheit, im Wechselturnus in allen vier Breakouträumen mitzudiskutieren. Anschließend stellen die jeweiligen Moderatoren die Ergebnisse im Plenum vor. Die abschließende Keynote von Beatriz Soria León, Head of Division Central Procurement, European Central Bank, und ehemaliges GEFMA-Vorstandsmitglied für das Ressort Nutzer und Internationales, wird zudem eine Beschreibung von gegenwärtigen und einen Ausblick auf kommende Herausforderungen im Facility Management liefern.

Das vollständige Programm finden Sie unter:

www.facility-manager.de/treffpunkt2020