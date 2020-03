Alpha IC übernimmt Ifes von der TÜV Rheinland Group

Die Ifes (Institut für angewandte Energiesimulation und Facility Management GmbH) aus Köln, bisher ein Unternehmen der TÜV Rheinland Group, wird nun Teil der Alpha IC. Das Bamberger Consultingbüro für Real Estate Management will so seine Aktivitäten in den Bereichen FM- und Green Building Beratung für ganzheitliche Energie- und Klimakonzepte bis hin zur Digitalisierungsberatung ausbauen sowie seine Präsenz in NRW stärken.

Durch den Zusammenschluss der beiden Firmen soll der Markt in der Beratung zum nachhaltigen Gebäudebetrieb bedient werden.