Goldbeck managt Büroimmobilie für Momeni in Berlin

Die Goldbeck Facility Services GmbH hat das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement für eine Berliner Büroimmobilie der Momeni Group übernommen.

Der Auftrag umfasst unter anderem Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen sowie infrastrukturelle Services für einen reibungslosen Betrieb, teilte der Dienstleister Ende Juni mit. Bei der Immobilie handelt es sich laut Goldbeck um einen sechsgeschossigen Bau mit Büro- und Veranstaltungsräumen mit rund 7.250 qm Gesamtfläche, der 2010 fertiggestellt wurde und derzeit an eine Institution der öffentlichen Hand vermietet ist.

„Mit diesem Mandat bauen wir unsere Aktivitäten im Drittmarkt weiter aus: Auch bei Bestandsimmobilien, die nicht von Goldbeck realisiert wurden, bringen wir unsere Expertise im ganzheitlichen Gebäudemanagement gezielt ein“, sagte Nils Lueken, Geschäftsführer der Goldbeck Facility Services. Den eigenen Angaben zufolge betreibt der Dienstleister bereits mehrere Projekte in Zusammenarbeit mit dem Real Estate Management der Momeni Group.