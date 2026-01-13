Mittwoch, 14. Januar 2026
Apleona kauft erneut in Irland zu

von Michael Pecka
Bild: Apleona

Apleona hat Ende Dezember 2025 eine strategische Partnerschaft mit der Tim Kelly Group mit Sitz im irischen County Mayo vereinbart.

„Dies ist nach den Unternehmen Acacia und Neylons bereits die dritte größere Investition von Apleona in Irland seit 2022“, teilte der Immobiliendienstleister im Januar mit. Die Tim Kelly Group ist auf mechanische und elektrische Gewerke, darunter HKL- und Gebäudemanagementsysteme spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt 190 Mitarbeiter an den Standorten Ballinrobe (Hauptsitz), Galway und Letterkenny sowie einer Vorfertigungswerkstatt in Castlebar im Westen Irlands. „Die starke Präsenz in der Fertigungs- und Pharmaindustrie ergänzt unser Geschäft perfekt und eröffnet vielversprechende Möglichkeiten für Cross-Selling“, sagte Darragh Spain, Geschäftsführer von Apleona Ireland. „Durch diese Partnerschaft werden die bereits hervorragenden technischen Dienstleistungen von Apleona um Installationsdienstleistungen ergänzt“, fügte Ray Casey, verantwortlich für Nordeuropa bei Apleona, hinzu.

Die irische Landesgesellschaft von Apleona beschäftigt den Angaben zufolge inzwischen knapp 3.000 Mitarbeiter, die für Industriekunden in den Bereichen Pharma, Fertigung und Handel tätig sind. Mit den Übernahmen will Apleona seine Marktposition und die hohe Eigenleistungstiefe über das gesamte Leistungsspektrum in Irland weiterentwickeln.

Michael Pecka

