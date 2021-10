Argentus expandiert nach Österreich

Als Beratungsunternehmen für einen nachhaltigen Immobilienbetrieb hat Argentus seine Präsenz im Ausland ausgebaut und ist nun auch in Österreich vertreten. Dafür kooperiert das Unternehmen mit dem in Österreich ansässigen Gewerbeimmobilienberater RE/MAX Commercial. Stefan Krejci, geschäftsführender Gesellschafter RE/MAX Commercial Group, ist nunmehr erster Ansprechpartner für Neukunden in Österreich. Bereits seit einigen Jahren berät Argentus deutsche Immobilienunternehmen mit Assets in Österreich. Dazu zählen Kunden wie die ECE Group oder HansaInvest sowie in Österreich ansässige Immobilieninvestoren wie CA Immo oder FLE.