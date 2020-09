Bayerische Hausbau: Auftrag für Bayern FM

Die Bayern Facility Management hat sich Anfang des Jahres bei einer Ausschreibung der Bayerische Hausbau Immobilien für das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement von drei weiteren Bestandsobjekten in München qualifiziert. Zu den Gebäuden zählen das Joseph Pschorr Haus in der Neuhauser Straße, die Immobilie in der Kaufinger Straße 15 sowie am Karlsplatz 11/12.

Seit dem 01.07.2020 zeichnet Bayern FM für den Gebäudebetrieb in den Büro- und Geschäftsgebäuden verantwortlich.

Die Bayern FM bewirtschaftet bereits das Bürogebäude L.unico in der Leonrodstraße 52 bis 58 und die Immobilie in der Schwanthaler Höhe 111 im Auftrag der Bayerische Hausbau Immobilien.