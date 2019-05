20. Juni: Digitalisierung und CAFM am Flughafen Berlin Brandenburg

Die Schwerpunkte unseres diesjährigen Fachsymposiums am 20. Juni am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg liegen auf den IT-Strukturen des BER und der Einführung eines CAFM-Systems. Ralph Struck, Bereichsleiter Facility Management, Katrin Eilers und Ludger Rossow aus dem Bereich IT-Systeme FBB-TF, Danilo Schön, Leiter Central Services, sowie Patrick Lefebvre, Geschäftsführer Byron Informatik AG, erklären detailliert sämtliche Aspekte der Digitalisierung des Gebäudebetriebs am BER und stellen das speziell für die Anforderungen des Flughafens konzipierte CAFM-System vor. Highlight der Veranstaltung ist die Besichtigung des Termnials 1.

