BIG-EU gründet Arbeitsgruppe FM

Die BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) wird auf der 34. GLT-Anwendertagung am 15. September die Arbeitsgruppe Facility Management „WG-FM“ gründen, um Gebäudeautomationsbetreiber besser in die Verbandsaktivitäten einzubeziehen. Die WG-FM setzt sich für die Institutionalisierung der Perspektive des Betreibens in der BIG-EU, den Erfahrungsaustausch aus realisierten Projekten, die Sammlung von Lösungsansätzen im Kontext „BACnet und Facility Management“, Veranstaltungen zur Präsentation innovativer und neuer Lösungen, die Integration der Betreiberperspektive in die Erarbeitung von Richtlinien, Standards und Whitepapers sowie das Networking aller Interessenten (Betreiber, Systemintegratoren, Hersteller) ein.

Durch die Vernetzung in der WG-FM sollen die GA-Betreiber die Möglichkeit erhalten, die Anwendung und die Entwicklung des BACnet-Standards zukünftig mitzugestalten.

Die 34. GLT-Anwendertagung findet vom 14. bis 16. September in Leipzig statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.glt-anwendertagung.de