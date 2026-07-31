BIM für Facility Manager: Neues Fachbuch erschienen

Als Grundlagenwerk für die Anwendung der Methode BIM im Facility Management führt das neue Fachbuch „BIM für Facility Manager“ auf leicht verständliche und kompakte Weise in die Thematik ein. Herausgeberin ist Stefanie Radek. Der Band ist im bSD Verlag von buildingSmart Deutschland in Kooperation mit DIN Media erschienen.

Das Autorenteam, bestehend aus Sven Axt, Stefan Jaud, Samuel Klaus, Michael Maaß, Ilka May, Fabian Naethbohm, Frank Schröder und Thomas Utermann, legt großen Wert auf hohen Praxisbezug und erläutert die verschiedenen Aspekte und Einsatzgebiete, die durch BIM effizienter organisiert werden können. So erhalten die Lesenden aus dem FM-Bereich „alles, was sie für ihren BIM-Einstieg wissen müssen“, teilte DIN Media mit.

Das Fachbuch zeigt auf, wie Building Information Modeling das Gebäudeleben grundlegend verändert und welchen konkreten Nutzen Facility Manager daraus ziehen können. Im Zentrum steht laut dem bSD Verlag die Frage, wie sich die Digitalisierung nutzen lässt, um mit der BIM-Arbeitsweise Gebäude effizienter zu betreiben, Informationen gezielter einzusetzen und Prozesse nachhaltig zu optimieren. Die Betrachtung geht dabei konsequent vom Betrieb aus – von der Ausgestaltung der Arbeitsweise über die benötigten Informationen bis hin zu den passenden Werkzeugen. Dabei bildet die BIM-Arbeitsweise die Leitlinie entlang der Lebenszyklusphasen vom digitalen Bauen über das digitale Bewirtschaften bis hin zum gelebten digitalen Zwilling.

Unterstützung bei der digitalen Transformation

Die damit verbundene digitale Transformation werde nicht allein als technische Aufgabe rund um Datenbanken, Softwarearchitekturen oder IT-Sicherheit verstanden, sondern ebenso als Frage von Organisation, Kultur und Veränderungsfähigkeit, deren Ziel eine bessere Entscheidungskompetenz im Arbeitsalltag ist. Lean-Ansätze und professionelles Change-Management sollen dabei die digitale Transformation im Bau- und Immobilienwesen realistisch und schrittweise ermöglichen und unterstützen.

„BIM für Facility Manager“ bietet so nach Angaben des bSD Verlags Orientierung für alle, die ihre FM-Organisation strategisch ausrichten, BIM im Bestand bewerten und Prioritäten für Prozesse, Daten und IT-Systeme ableiten möchten, um mehr Effizienz, Transparenz, Nutzerzufriedenheit und Nachhaltigkeit zu erreichen. Damit richtet sich das Fachbuch an Betreiberfirmen, Bauherren, planende und bauausführende Unternehmen sowie an alle am Lebenszyklus einer Immobilie Beteiligten. Ebenso angesprochen werden Studierende des Bauwesens und des Facility Managements.

Die Publikation ist als Buch und E-Book erhältlich.

ISBN 978-3-410-38221-8 (DIN Media)

ISBN (E-Book) 978-3-410-38233-1 (DIN Media)

ISBN 978-3-910476-55-4 (bSD Verlag)

ISBN (E-Book) 978-3-910476-56-1 (bSD Verlag)