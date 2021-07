BuGG-Liste 2021 mit wurzelfesten Dachabdichtungen

Bei begrünten Dächern ist die Verwendung einer wurzelfesten Abdichtung notwendig, um Schäden am Baukörper zu vermeiden. Die Projektgruppe „WBB“ des Bundesverbandes GebäudeGrün e.V. hat eine aktuelle Liste geprüfter Produkte erstellt und sie in Form einer BuGG-Fachinformation veröffentlicht. Darin sind 74 Abdichtungsbahnen und 22 sonstige wurzelfeste Produkte von insgesamt 37 Unternehmen verzeichnet, welche die Prüfung nach FLL bzw. nach DIN EN 13948 bestanden haben. Bei der FLL-Prüfung wird zudem unterschieden nach „mit oder ohne Rhizomfestigkeit gegen Quecke“, was in der neuen Liste ebenfalls dokumentiert ist.

Die Broschüre „Wurzelfeste Produkte für begrünte Dächer (BuGG-WBB-Liste) 2021“ ist als Download verfügbar auf www.gebauedegruen.info.