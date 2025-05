Canzler übernimmt TGA-Ingenieurgesellschaft

Die Planungs- und Beratungsgesellschaft Canzler, ein Unternehmen der Socotec Gruppe, hat das auf Technische Gebäudeausrüstung (TGA) spezialisierte Unternehmen enco energie consulting (enco) erworben. Die Ingenieurgesellschaft entwickelt Energie- sowie technische Nutzungskonzepte und übernimmt Due Diligences, Gutachten sowie treuhänderische Übergaben, gab Socotec bekannt. Mit über 50 Mitarbeitern erwirtschaftet enco mit Standorten in Kassel, Frankfurt am Main und München einen durchschnittlichen Jahresumsatz von rund 5,5 Mio. Euro.

„Angesichts der steigenden Anforderungen an Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Technischen Gebäudeausrüstung stärkt dieser Zuwachs unsere Marktposition in einem dynamisch wachsenden Segment“, erklärte Ludger Speier, CEO von Socotec Deutschland, mit Blick auf die Akquisition. „Enco passt hervorragend zu unserem TGA-Leistungsspektrum – insbesondere durch den starken Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, der gerade bei Revitalisierungsprojekten eine wichtige Rolle spielt“, ergänzte Andreas Masiorek, Mitglied der Canzler-Geschäftsleitung.

Weitere Informationen und Unternehmenskennzahlen zu Canzler finden Sie in unserer FM-Berater-Datenbank sowie in unserer Berater-Marktübersicht 2025.