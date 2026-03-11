Mittwoch, 11. März 2026
Caverion: Auftrag für Deiker Höfe in Düsseldorf

von Michael Pecka
Bild: Black Horse Investments

Der Projektentwickler Black Horse Properties GmbH hat Caverion den Auftrag für das Facility Management des Stadtquartiers Deiker Höfe in Düsseldorf erteilt.

Der Vertrag umfasst das technische Gebäudemanagement und Teile des infrastrukturellen Gebäudemanagements im südlichen Baufeld, teilte Caverion im März mit. Über die Auftragsdauer und -höhe wurde Stillschweigen vereinbart. „Durch diese kombinierten Leistungen profitieren Kunden von weniger Schnittstellen, höherer Effizienz und Qualität“, sagte Manfred Simmet, Geschäftsführer von Caverion Deutschland.

Die Deiker Höfe in Düsseldorf sind den Angaben zufolge ein gemischt genutzter Gebäudekomplex, bestehend aus 21.500 qm Gewerbeflächen mit Büros, Praxen, Handel, einem Hotel mit 137 Zimmern, einer Kita sowie 353 Wohnungen.

