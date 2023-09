Clarion Partners Europe Fonds erweitert Valon-Auftrag

Das Real Estate Unternehmen Valon hat für fünf Logistikimmobilien im Clarion Partners Europe Fonds das kaufmännische und technische Property Management übernommen. Zum Auftragsumfang zählen eine 123.360 m² große Logistikimmobilie in Hückelhoven sowie weitere in Waldlaubersheim (46.358 m²), Hamm (45.198 m²), Linsengericht bei Frankfurt und Schwäbisch Gmünd (15.059 m²) in. Alle Immobilien sind langfristig vermietet. Damit erweitert das Unternehmen sein Mandat bei Clarion Partners Europe auf sieben Immobilien und verlängert die seit über neun Jahren bestehende Zusammenarbeit. Ein weiterer Ausbau der Zusammenarbeit in Deutschland ist geplant. Insgesamt betreut Valon mit Übernahme dieses Mandats knapp 1,2 Mio. m² Logistikflächen.

beschäftigt in Deutschland 85 Mitarbeitende in Berlin, Köln, Soest und München und betreut Assets im Wert von über vier Mrd. Euro und rund 2,4 Mio. m² Mietfläche.