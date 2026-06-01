Conet ist neuer Planon-Partner

Der auf Organisationen und Behörden spezialisierte IT-Dienstleister Conet hat eine Partnerschaft mit Planon vereinbart, um den Softwareanbieter bei der Vermarktung und Implementierung der Integrated Workplace Management Solution (IWMS) im SAP-Ökosystem zu begleiten.

„SAP hat jüngst angekündigt, man werde die eigenen FM-Bordmittel mittelfristig nicht mehr unterstützen und Planon IWMS aktiv als zukunftssichere und leistungsfähige Nachfolgelösung positioniert“, begründete Christian Beine, Vice President SAP Lines of Business bei Conet, die Entscheidung. Das Bonner Unternehmen mit rund 2.000 Mitarbeitern an über 20 Standorten ist zertifizierter SAP-Dienstleister mit Gold-Partner-Status.

„Mit conet gewinnen wir einen Partner mit tiefem SAP-Know-how und einem exzellenten Zugang zum Public Sector, der die regulatorischen Rahmenbedingungen genau kennt und die Projekte souverän steuern kann. Gemeinsam sind wir hervorragend aufgestellt, um Behörden und öffentliche Einrichtungen ganzheitlich bei der Umsetzung moderner IWMS-Strategien zu unterstützen“, sagte Bernd Auer, Senior Partner Manager Central Europe bei Planon, Ende Mai.