Dabbel senkt Energiekosten der Highlight Towers

Das Düsseldorfer PropTech-Unternehmen Dabbel betreibt ab sofort die Highlight Towers in München. Die von Dabbel entwickelte KI-basierte Softwarelösung reduziert die CO 2 -Emissionen, senkt Energiekosten und steigert das Wohlbefinden der Nutzer, so das Unternehmen.

Die vom Star-Architekten Helmut Jahn entworfenen Türme mit 28 respektive 33 Geschossen wurden 2004 fertiggestellt und haben eine Gesamtfläche von rund 86.000 Quadratmetern BGF. Die Highlight Towers befinden sich im Szene-Stadtteil Schwabing und gehören zu den höchsten Gebäuden in München.

Mit der neuen Akquise setzt Dabbel sein konsequentes Wachstum in Deutschland fort und trägt so zu einer schnelleren Dekarbonisierung im Gebäudesektor bei.