Depenbrock: Folgeauftrag in Stemwede

Die Gemeinde Stemwede in Nordrhein-Westfalen vertraut erneut auf die Facility-Management-Expertise des Baukonzerns Depenbrock. Nachdem dessen Unternehmensbereich Gebäudemanagement bereits seit 2020 die technische Bewirtschaftung der Liegenschaften der Kommune durchführt, wird die erfolgreiche Zusammenarbeit nun verlängert: Voraussichtlich noch im Sommer erfolgt die offizielle Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit fünfjähriger Laufzeit, der die nahtlose Fortführung der Partnerschaft ab 1. Januar 2026 sichert.

Zu den von Depenbrock für die Gemeinde betreuten Objekten zählen unter anderem Schulen, Kindertagesstätten, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofskapellen, das Rathaus sowie weitere öffentliche Gebäude – insgesamt sind es 37 Liegenschaften. Im Fokus steht die umfassende technische Betreuung, von der Wartung und Inspektion über Störungsmanagement und Instandhaltung bis hin zur Umsetzung energetischer Optimierungsmaßnahmen.

Immobilienprozesse in Echtzeit

Neben klassischen Facility-Management-Aufgaben übernimmt das Unternehmen auch die Koordination aller technischen Leistungen einschließlich der Erfassung und Bearbeitung von Störungsmeldungen im CAFM-System. Die Software zum Steuern und Kontrollieren von Gebäuden und technischer Infrastruktur ermöglicht die Darstellung aller Immobilienprozesse in Echtzeit sowie das Verfassen von individuellen Statusberichten und Auswertungen. Regelmäßige Objektbegehungen zählen ebenfalls zum Aufgabenspektrum. Darüber hinaus gibt Depenbrock konkrete Handlungsempfehlungen für die Budget- und Maßnahmenplanung der Gemeinde.