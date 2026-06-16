Neuer RealFM-Leitfaden zu New Work und Workplace Services

Der Verband RealFM e.V. hat seinen neuen Leitfaden „New Work und Workplace Services“ veröffentlicht. Auf 147 Seiten tragen darin die Autoren aus dem gleichnamigen Arbeitskreis Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis zusammen.

Der Leitfaden richtet sich an Facility Manager, Real Estate Manager und Projektmanager in New-Work-Projekten und soll eine Grundlage für die Annäherung und Lösung schaffen. Anhand von Thesen, inhaltlichen Zielstellungen und differenzierten Leitfragen behandelt das Autorenteam zehn Schlüsselthemen sowie drei übergeordnete Themen zur Hilfestellung bei der Einführung von neuen Zusammenarbeitsmodellen und bei der Umsetzung von New-Work-Projekten. Entscheidungsträger im Facility Management und im Real Estate Management sollen so dabei unterstützt werden, sich den Leitfragen der Schlüsselthemen zu widmen, aber auch der strategischen Herangehensweise kritisch zu begegnen.

Gleichzeitig wendet sich der Leitfaden nach Verbandsangaben auch an ausführende Dienstleister, damit diese den Zusammenhang zwischen der zu erbringenden Dienstleistung und der notwenigen Flexibilität durch hybrides Arbeiten verstehen und in ihrem Handeln berücksichtigen.

Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen zudem, wie Unternehmen sich diesen Fragestellungen widmen. So werden unterschiedliche Blickwinkel und Lösungsansätze bearbeitet, da es die eine „One Size Fits All“-Lösung aufgrund individueller Unternehmenskulturen, der strategischen Ausrichtung von New-Work-Projekten und der jeweiligen Aufgabenstellung nicht gibt.

Preise und Verfügbarkeit

Der Leitfaden „New Work und Workplace Services“ ist ausschließlich als elektronische Version (PDF-Datei/Nutzungsrechte) erhältlich.

RealFM-Mitglieder erhalten die Publikation zu einem dauerhaft vergünstigten Preis von

• 449 Euro (Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitenden)

• 669 Euro (Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden)

Nicht-Mitglieder erhalten diese Publikation für 898 Euro respektive 1.349 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.).

Weitere Informationen und Bestellungen unter www.realfm.de (Publikationen & Produkte).