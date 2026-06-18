Letzte Anmeldemöglichkeit

Am 29. und 30 Juni findet im im Esperanto in Fulda die CAFM-MESSE & KONGRESS 2026 statt. Noch können Sie sich dafür anmelden!

Veranstalter ist die Fachzeitschrift „Der Facility Manager“. Partner sind der deutsche Verband für Facility Management gefma, der Verband für Digitalisierung im Facility Management CAFMRING, der Verband kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaften VKIG sowie die Fachvereinigung Krankenhaustechnik e. V. FKT.

Die CAFM-MESSE & KONGRESS bietet CAFM-Anwendern und Neu-Interessenten eine direkte Vergleichsmöglichkeit der angebotenen Systeme und erleichtert somit die Produktauswahl bzw. den Systemwechsel. Das Ausstellerspektrum umfasst zudem Datenerfasser & Implementierer, Anbieter von Energiemanagement- und GIS-Systemen, auf CAFM spezialisierte Berater sowie Anbieter von Speziallösungen. Damit deckt die CAFM-MESSE & KONGRESS die gesamte Prozesskette des digitalen Facility Managements ab. Das komplette Ausstellerverzeichnis und die Vorträge des Kongresses finden Sie auf der Programmseite.

>>Programm und Anmeldung