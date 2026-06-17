Mit Ausgabedatum Mai 2026 hat der AGI-Arbeitskreis Säureschutzbau das überarbeitete AGI-Arbeitsblatt S 10-4 veröffentlicht. Die insgesamt vierteilige AGI-Arbeitsblatt-Reihe S 10 „Schutz von Baukonstruktionen mit kombinierten Auskleidungen gegen chemische, thermische und mechanische Einwirkungen (Säureschutzbau)“ behandelt umfassend den Schutz von Baukonstruktionen aus Beton, Stahlbeton, Estrich oder Mauerwerk durch kombinierte Auskleidungen (bestehend aus Dichtschicht und Plattenlage), die chemisch, chemisch-mechanisch oder chemisch-mechanisch-thermisch beansprucht werden können. Der nun neu vorgelegte Teil 4 des Arbeitsblattes enthält alle wichtigen Detailausführungen für Planer und Hersteller von Baukonstruktionen, die mit kombinierten Auskleidungen vor chemischen Angriffen geschützt werden müssen. 30 Zeichnungen stellen so direkt nutzbares Praxiswissen für die Ausführung bereit.

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Herausgeber der AGI-Arbeitsblätter ist die Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI). Im Verband industrieller Bauherren bündeln über 300 Experten aus der Praxis ihr Know-how in Arbeitshilfen für die Praxis. AGI-Arbeitsblätter haben Normcharakter, sind Grundlage in Genehmigungsverfahren und beinhalten die aktuelle Industriebautechnik. Sie sorgen für größere Planungssicherheit und sind erstklassige Ausschreibungsgrundlagen.