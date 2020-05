Die Heinloth Holding GmbH & Co. KG aus dem mittelfränkischen Roth hat die Dorfner Gruppe mit der Unterhaltsreinigung von 2.200 qm Fläche beauftragt. Der Auftrag bezieht die drei Einzelunternehmen der Heinloth Holding am Standort Roth mit ein. Dabei handelt es sich um die Gebäude der Heinloth Transport GmbH & Co. KG, der Heinloth Kontraktlogistik GmbH und der NSC Nutzfahrzeug-Service-Center GmbH.