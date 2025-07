Dussmann erwirbt irischen Anlagenbauer Lynskey

Die Dussmann Group hat die auf mechanischen Anlagenbau spezialisierte Lynskey Engineering Group mit Hauptsitz in Dublin übernommen.

Durch den geplanten Zukauf – die Akquisition muss noch von den irischen Kartellbehörden genehmigt werden – will der Dienstleister den Geschäftsbereich Dussmann Technical Solutions stärken. „Ein wichtiges Ziel ist, unser Angebot des technischen Anlagenbaus für Kunden mit komplexen technischen Anforderungen und unternehmenskritischen Systemen in den Bereichen Industrie, Energie und Rechenzentren zu etablieren und weiter auszubauen“, sagte Wolf-Dieter Adlhoch, CEO der Dussmann Group. Oliver Finckh, Geschäftsführer von Dussmann Technical Solutions, ergänzte: „Der Zukauf von Lynskey versetzt uns in die Lage, beide Hauptgewerke – mechanische und elektrische Dienstleistungen – bei komplexen Großprojekten aus einer Hand anzubieten und somit als technischer Generalunternehmer für mechanische, elektrische und Installations-Dienstleistungen aufzutreten.“

Lynskey bietet den Angaben zufolge spezialisierte Dienstleistungen wie mechanische Planung, Engineering, Installation und Inbetriebnahme und ist auf die Bereiche Rechenzentren, Pharmazie, Einzelhandel, Gewerbe und Energie in ganz Europa fokussiert. Mit Dussmann hat das irische Unternehmen, das mit rund 120 Mitarbeitern etwa 60 Mio. Euro Jahresumsatz erwirtschaftet, bereits bei der technischen Ausstattung von Rechenzentren zusammengearbeitet, heißt es aus Berlin.