Dussmann für den DFB

Dussmann Service hat den Auftrag für die gastronomische Versorgung des Deutschen Fußball-Bundes e. V. (DFB) auf dem neuen DFB-Campus in Frankfurt am Main übernommen. Ab Juli 2022 werden dafür ein Betriebsrestaurant für 600 Tischgäste und ein teilweise öffentliches Bistro bereitstehen. Bis dahin sorgt der Dienstleister auf dem Gelände mit einem Foodtruck sowie im Gebäude durch einen Etagen-Service für die Versorgung. Zu dem Auftrag zählt außerdem die Gäste-Verpflegung in den Übernachtungszimmern sowie die Verantwortung aller künftigen Event-Caterings für Pressekonferenzen, Workshops und Tagungen. Es sollen in Zukunft auf dem Campus bis zu 220 Veranstaltungen pro Jahr stattfinden.

Der DFB-Campus umfasst einen rund 50.000 qm großen Neubau für die die Verwaltung und die Akademie des Deutschen Fußball-Bundes. Neben dem Verwaltungstrakt stehen ab Sommer 2022 auch über 40 Konferenzräume, eine Multifunktionshalle, ein Athletenhaus mit 33 Zimmern sowie zahlreiche Trainings- und Sporteinrichtungen zur Verfügung.