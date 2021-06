Dussmann spendet Reinigungsdienstleistungen für Kinder

Die Dussmann Gruppe hat in drei Berliner Einrichtungen unentgeltlich die Reinigung übernommen. Das Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding ist ein Haus für Familien schwerkranker Kinder, die in der nahegelegenen Charité und im Deutschen Herzzentrum Berlin behandelt werden. Dussmann mähte, beseitigte das Unkraut, vertikutierte die Rasenfläche, beschnitt die Hecken und ölte die Holzbauten. Im Bezirk Steglitz kümmerte sich der Dussmann-Sonderreinigungstrupp außerdem um die Glasfassade des Schutzengel-Hauses, eine Einrichtung für Kinder aus schwierigen sozioökonomischen Bedingungen. Zudem zeichnete das Team für die Reinigung der Küche, Sanitäranlagen und diverser Polster verantwortlich. Auch in der Schulstation der Bröndby-Oberschule in Berlin-Steglitz wurde Dussmann tätig. Hier wurde Auslegware mit einer Fläche von 200 qm sowie mehr als 20 Polstersessel und -stühle gereinigt. Die Schulstation selbst sorgt sich um das Gefühls- und Konfliktmanagement bei Jugendlichen durch Selbstbildarbeit und Rollenspiele.

Weitere Kennzahlen und Informationen zu Dussmann Service Deutschland finden Sie in unserer Datenbank für Facility Services Anbieter unter www.facility-manager.de/facility-services