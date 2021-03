Dussmann übernimmt österreichische Janus Gruppe

Die Dussmann Group hat zum 1. März 2021 über ihre Tochtergesellschaft Dussmann Service Österreich die Janus Gruppe mit Sitz in Wien übernommen. Die österreichische Janus Gruppe erbringt mit 1.300 Mitarbeitern Reinigungs- und Desinfektionsdienstleistungen für Einrichtungen des Gesundheitswesens. Zum Leistungsspektrum des Unternehmens zählen auch die Betreuung besonders sensibler Bereiche wie OP-Säle oder Covid-19-Intensiv-Stationen sowie die Reinraumreinigung.

ZU den Kunden der Janus Gruppe zählen unter anderen das Universitätsklinikum AKH Wien, eines der größten Krankenhäuser Europas, die Klinik Donaustadt, die Klinik Favoriten und das Landeskrankenhaus Graz. Dussmann Service Österreich baut durch die Akquisition seine Healthcare-Kompetenz im Reinigungssektor sowie seine Kundenbasis aus.

Firmengründer Dragan Janus wird als Geschäftsführer seine Erfahrung weiterhin einbringen. Weitere Mitglieder der Geschäftsführung sind die beiden Dussmann Service-Geschäftsführer für Österreich, Peter Edelmayer und Günter Oberhauser. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Stimmen zur Übernahme

Dieter Royal, Finanzvorstand der Dussmann Group und zugleich im Vorstand für das Österreich-Geschäft zuständig, ordnet den Zukauf strategisch ein: „Indem wir Janus kaufen, gehen wir einen weiteren Schritt bei der Umsetzung unserer Next-Level-Strategie: Wir streben in allen Bereichen des Facility-Managements nach operativer Exzellenz, und die Janus Gruppe ist ein absoluter Spezialist in der Krankenhausreinigung. Als Dussmann Group werden wir unser externes Wachstum weiter auf strategische Akquisitionen wie die von Janus konzentrieren. Die Transaktion steht mit unserer Strategie in Einklang, uns auf profitables Wachstum in Europa, im Mittleren Osten sowie in einigen ausgewählten außereuropäischen Märkten zu konzentrieren.“

Peter Edelmayer, Geschäftsführer von Dussmann Service Österreich, zum Erwerb: „Dussmann Service und die Janus Gruppe bündeln zum Vorteil für unsere Kunden ihre jeweilige langjährige Expertise in der Reinigung von Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft. Für Kunden ändert sich durch den Eigentümerwechsel nichts an der operativen Betreuung. Wir begrüßen es sehr, dass sich die Familie Janus weiterhin einbringen wird.“

Dragan Janus, Geschäftsführer der Janus Gruppe, dazu: „Wir freuen uns, mit Dussmann Service einen neuen Eigentümer zu haben, der wie wir ein Familienunternehmen und dazu international tätig ist. Uns verbindet, dass wir ständig nach höchster Qualität unserer Dienstleistungen, nach Wertschätzung im Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nach langjährigen und fairen Kundenbeziehungen streben.“