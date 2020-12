Dussmann verstärkt Reinigung in Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat aufgrund der Covid-19-Pandemie bei Dussmann Service Sonderreinigungen beauftragt. Zu den Zusatzleistungen zählen die Reinigung von Plexiglasplatten für Virenschutz und desinfizierende Reinigungen in hochfrequentierten Bereichen. Zur bereits seit 2010 bestehenden Zusammenarbeit kam darüber hinaus ein Auftrag in Hamburg Ost hinzu. Dabei ist Dussmann Service für die Unterhaltsreinigung in sämtlichen Arbeitsagenturen und Jobcentern zuständig. Auf der rund 70.000 qm großen Fläche befinden sich 65 klimafreundliche Staubsauger im Einsatz. Die Sauger sparen allein im Hamburger Auftrag pro Jahr 7540 kg CO2 ein.