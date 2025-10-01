Mittwoch, 1. Oktober 2025
Electra schafft Schnelllade-Infrastruktur für Edeka

Bild: Electra

Electra hat mit der CEV Handelsimmobilien GmbH eine strategische Partnerschaft geschlossen, um bis 2028 rund 300 deutsche Edeka-Standorte mit Schnellladeparks auszustatten.

„Für uns ist eine Ladeinfrastruktur mit Schnellladesäulen ein wesentlicher Bestandteil eines nachhaltigen Einzelhandelsstandorts, der sowohl für unsere Mieter als auch deren Kunden langfristig interessant bleibt“, erklärte Steffen Buchholz, Geschäftsführer der CEV Handelsimmobilien GmbH. Die Edeka-Tochtergesellschaft konzentriert sich als Projekt- und Standortentwickler auf die Einzelhandelsimmobilien der Unternehmensgruppe.

„Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für die Verkehrswende in Europa. Mit der CEV haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der uns hilft, unser Netz genau dort zu erweitern, wo es gebraucht wird – mitten im Alltag der Menschen“, sagte Paul Tonini, Country Manager Deutschland von Electra. Das 2020 gegründete Unternehmen betreibt heute nach eigenen Angaben über 540 Ladeparks mit rund 3.300 Schnellladepunkten in zehn europäischen Ländern, vornehmlich in Frankreich und Belgien.

