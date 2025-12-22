ESG-Report: Vom Hype zur Umsetzung

ESG ist in der Immobilienbranche fest verankert und wird zunehmend pragmatisch umgesetzt. Steigende regulatorische Anforderungen, begrenzte personelle Ressourcen und wachsender Kostendruck rücken Effizienz, Standardisierung und messbare Wirkung in den Vordergrund. Zu diesem Fazit kommt der ESG-Report 2025 von Bell Management Consultants (BMC).

CSRD, EU-Taxonomie und steigende Offenlegungspflichten erhöhen den Druck auf Unternehmen. ESG-Reporting entwickelt sich damit vom Pflichtdokument zum zentralen Steuerungsinstrument für Transparenz, Vergleichbarkeit und wirtschaftliche Entscheidungen, heißt es in der dritten Ausgabe der Analyse. Gleichzeitig werden ESG-Aufgaben zunehmend in bestehende Organisationsstrukturen integriert, da der personelle Ausbau stagniert. Zertifizierungen, Ratings und Scoringmodelle sind den Angaben zufolge weit verbreitet, entfalten ihre Relevanz jedoch nur, wenn sie auf belastbaren Daten, klaren Prozessen und operativer Umsetzung basieren.

Kompetenzrankings: Umsetzung schlägt Positionierung

Die ESG-Quality-Rankings 2025 machen laut BMC deutlich, dass sich der Markt zunehmend über Kompetenz und Lieferfähigkeit differenziert. „Entscheidend ist heute nicht mehr die strategische Positionierung, sondern die Fähigkeit, ESG-Anforderungen mit messbarer Wirkung und wirtschaftlichem Nutzen umzusetzen“, sagt Simon Schneider, Senior Projektmanager Research bei Bell Management Consultants.

Im Segment der digitalen ESG-Lösungspartner behauptet Aedifion Platz 1, gefolgt von Predium, Meteoviva und Deepki. Bei den strategischen ESG-Partnern liegt Wuest Partner an der Spitze, vor Agradblue, Drees & Sommer und Westbridge. Das Ranking der operativen ESG-Dienstleister führt EHTW an, vor Lins Recycling, Wattline und Ista. Unter den Facility-Management-Anbietern mit ESG-Fokus belegt Goldbeck den ersten Platz, gefolgt von Engie, Apleona und Wisag.

Die aktuelle Studie basiert laut Herausgeber auf strukturierten Interviews mit Auftraggebern sowie ESG-Dienstleistern im deutschsprachigen Raum und kombiniert Marktanalysen, Kompetenz- und Markenstärkerankings sowie detaillierte Dienstleister-Steckbriefe. Sie soll Investoren, Eigentümer und Dienstleistern eine fundierte Orientierungs- und Entscheidungsgrundlage bieten, heißt es weiter aus Köln. Der ESG-Report 2025 wird auf Anfrage (simon.schneider@bell-consultants.com) zur Verfügung gestellt.