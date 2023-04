Euronics beauftragt eliso

Der Ladestationsbetreiber eliso hat den Auftrag von Euronics Deutschland für den Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur auf Kundenparkplätzen erhalten. Euronics, eine Einkaufsgenossenschaft für Haushalts- und Elektrogeräte, will damit das Laden während des Einkaufs erleichtern und das Service- und Produktportfolio im Warenbereich erneuerbare Energien und Elektromobilität ausbauen. Damit soll schnelles Laden in Zukunft auch an den Händler-Standorten möglich sein, an denen bisher das Schnellladen aufgrund einer zu niedrigen Netzleistung nicht realisierbar war. Möglich wird das durch Ultraschnellader mit integriertem Batteriespeicher.