FH Kufstein: Online bewerben für 2020/2021

Für die Studiengänge im Bereich Facility- und Immobilien Management an der FH Kufstein in Tirol läuft derzeit die Bewerbungsphase: Interessenten können sich noch bis zum 25. Juni 2020 über ein Online-Aufnahmeverfahren bewerben. Damit sich das Studium mit dem Beruf optimal kombinieren lässt, finden die Vorlesungen freitags und samstags sowie in einer Blockwoche statt. Die Kufsteiner Fachhochschule wurde für ihren Studiengang mehrfach ausgezeichnet.

Der Bachelorstudiengang vermittelt Fachwissen aus wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Bereichen. Vertiefung bietet der Masterstudiengang mit Fokus auf Managementkompetenzen. Hier werden Führungskräfte ausgebildet, indem sie mit ökonomischen sowie rechtlichen Umständen vertraut gemacht werden. Internationale Fachveranstaltungen begleiten den Studienbetrieb und öffnen den Studierenden ein breites Branchennetzwerk.

Für den Studienstart 2020/21 jetzt noch online bewerben und die Zukunft dank des kompletten Online-Aufnahmeverfahrens bequem von zu Hause aus sichern: www.fh-kufstein.ac.at/bewerben