FM-Day 2019 – Die Konferenz für Querdenker

Am 25. September 2019 findet der fünfte österreichische FM-Day der Facility Management Austria und IFMA Austria, dem Netzwerk für Facility Management in Österreich, unter dem Motto „Erlebnisse schaffen. Zukunft gestalten.“ im Park Hyatt Vienna statt.

Hochkarätige Redner

Auch in diesem Jahr bietet der FM-Day wieder die Möglichkeit zum Querdenken. Ein Tag, an dem in der Branche etwas anders gedacht werden darf und soll. Anlass dazu bieten unter anderem die Eröffnungs-Keynote von Dipl. Ing. Werner H. Bittner, CEO der Umdasch Group Ventures GmbH, und ein Exklusiv-Interview mit Mag. Barbara Glatz-Kremsner, Generaldirektorin von Casinos Austria und Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Lotterien.

Das Programm finden Sie unter: www.fm-day.at/programm

Anmeldung unter: www.fm-day.at/tickets