Gebäudereinigung: Neue Statistik zählt Jobs statt Menschen

Im Jahr 2023 waren laut bisheriger Zählung 696.444 Menschen in der Gebäudereinigung beschäftigt. Nach der Umstellung auf das „Jobkonzept“ weist das Statistische Bundesamt für 2024 nunmehr 1.005.213 Beschäftigungsverhältnisse aus.

Beginnend mit dem Berichtsjahr 2024 hat das Statistische Unternehmensregister seine Zählweise für die Gebäudereinigung vom bisherigen Personenkonzept (Personen in ihrer Haupttätigkeit) auf das sogenannte „Jobkonzept“ umgestellt, teilte der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks Anfang Juli mit. Die neue Statistik zielt den Angaben zufolge darauf ab, dass abhängig Beschäftigte mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis mit jedem ihrer Jobs nachgewiesen werden – unabhängig davon, ob es sich um eine Haupt- oder Nebentätigkeit handelt. Ein valider Vergleich der Beschäftigtenstatistik mit den Jahren zuvor ist damit nicht mehr möglich. Auf die Anzahl der Betriebe und die Umsätze hat die Statistikumstellung keinen Einfluss. Für das Jahr 2025 liegen laut dem Bundesinnungsverband noch keine Zahlen vor.