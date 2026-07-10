Stabiler Umsatz bei Gies

Die Gies Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2024 mit rund 148,5 Mio. Euro einen Gesamtumsatz auf Vorjahresniveau erwirtschaftet – nachdem im Jahr zuvor noch ein Umsatzwachstum von 8,75 Prozent auf 149,2 Mio. Euro erzielt werden konnte.

Der Infrastruktur- und Servicedienstleister behauptete sich somit in einem Umfeld, das von Kostendruck, strukturellen Veränderungen und Konsolidierungsprozessen geprägt war, teilte das Unternehmen mit aktuell rund 5.800 Mitarbeitenden Anfang Juli mit. Insbesondere das Gesundheitswesen (26,26 Mio. Euro Umsatz), traditionell eines der zentralen Geschäftsfelder der Unternehmensgruppe, war im vergangenen Jahr mit besonderen Herausforderungen verbunden, heißt es weiter aus der Firmenzentrale im hessischen Stadtallendorf. Öffentliche Klinikträger stehen weiterhin unter hohem wirtschaftlichem Druck, gleichzeitig sorgten Neuausschreibungen und Konsolidierungsprozesse für zusätzliche Dynamik im Gesundheitsmarkt. Im Bereich Industrie und Verwaltungen wurden den Angaben zufolge 48,99 Mio. Euro umgesetzt, 23,99 Mio. Euro stammen aus dem Geschäft mit Universitäten, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie weitere 2,45 Mio. Euro Umsatz aus Managementdienstleistungen.

Neben der weiterhin starken Positionierung im Klinikmarkt wurde laut Gies die Präsenz in weiteren Zielgruppen ausgebaut, insbesondere in Industrie und Verwaltung sowie im Bereich hochwertiger Service- und Infrastrukturdienstleistungen. Dadurch habe man Schwankungen im öffentlichen Sektor weitgehend kompensieren und die wirtschaftliche Stabilität sichern können. Für das laufende Geschäftsjahr sieht sich die Unternehmensgruppe mit einer soliden Auftragsbasis, klaren Qualitätsstandards und einer diversifizierten Marktstrategie gut aufgestellt.