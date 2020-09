Geiger FM: Gebäudemanagement für Sedelhöfe

Am 16. Juli haben DC Developments und Geiger Facility Management mehr als 100 geladene Gäste in den Sedelhöfen in Ulm begrüßt. Mit der Eröffnung übernahm Geiger nach einem Vergabeprozess das Gebäudemanagement für alle Gebäude im Quartier.

Baubegleitend hatte der Dienstleister den Projektentwickler DC Developments bereits bei den Abnahmen für die Übernahme des Betriebs unterstützt. Zu den künftigen Aufgaben von Geiger zählen das Objektmanagement, die Betreuung der technischen Anlagen, die Organisation der Anlieferung, alle Sicherheits- und Reinigungsleistungen, die Grün- und Außenanlagenpflege, die Gewährleistungsverfolgung sowie das Mängelanspruchsmanagement.

Das Quartier

Das Quartier „Die Sedelhöfe“ soll die direkte Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Fußgängerzone auf 10.400 qm Grundstücksfläche darstellen. Auf dem Gelände befinden sich Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie auf 18.000 qm sowie 8.100 qm Praxis- und Büroflächen. Zudem gibt es 100 Mietwohnungen mit einer 1.000 qm großen, begrünten Dachterrasse. Eigentümer ist die Aachener Grundvermögen.