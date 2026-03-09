Öffentlicher Photovoltaik-Auftrag für Goldbeck

Der Geschäftsbereich Solar & Energy der Goldbeck Facility Services hat den Auftrag erhalten, insgesamt 232 Bundesimmobilien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf ihre Photovoltaik-Nachrüstungsfähigkeit und deren Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

Der Auftrag umfasst zudem, Dachflächen geeigneter Immobilien bei Bedarf zu sanieren sowie mit Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersystemen auszurüsten, teilte Goldbeck Facility Services Anfang März mit. Ergänzend erhielt der Dienstleister nach eigenen Angaben einen Wartungsvertrag über 15 Jahre für die installierten Systeme, der anschließend zweimal um jeweils fünf Jahre erweitert werden kann.

Insgesamt beläuft sich die von Goldbeck zu analysierende Dachfläche von Sporteinrichtungen, Büro- und Verwaltungsgebäuden, Lagerhallen, Stellplatzobjekten sowie Betreuungs- und Bildungseinrichtungen auf rund 200.000 qm. „Durch unsere Erfahrung im Facility Management sowie im Ausbau erneuerbarer Energien leisten wir nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Sektor einen nachweisbaren Beitrag zur klimaschonenden Transformation des Immobilienbestands“, sagte Andreas Harnacke, Geschäftsführer von Goldbeck Facility Services.