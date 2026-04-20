Leadec wächst weiter

Die Leadec-Gruppe hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 5 Prozent auf über 1,35 Mrd. Euro erhöht.

Ein konsequentes Kostenmanagement, der kontinuierliche Ausbau der Digitalisierung sowie umfassende Produktivitätsprogramme waren wesentliche Faktoren für die positive Ergebnisentwicklung, teilte der Industrieservice-Anbieter im April mit. „2025 konnten wir unseren Umsatzanteil in neuen Kundensegmenten wie industrielle Technologien und Warenverteilzentren ausbauen. Gleichzeitig bleibt die Automobilindustrie ein wichtiger Kernmarkt, in dem wir unsere langjährige Erfahrung und technische Kompetenz einbringen“, sagte Markus Glaser-Gallion, CEO der Leadec-Gruppe.

Europa und Amerika sorgten den Angaben zufolge für stabile Umsätze. Im europäischen Markt lagen die Umsätze laut Leadec leicht über dem Vorjahresniveau. Ursache sei das starke Geschäft in Osteuropa sowie die neu erworbenen Gesellschaften in Spanien. Hervorragend sei die Geschäftsentwicklung in Amerika gewesen, insbesondere in den USA und Brasilien. Während sich das Geschäft in Indien im vergangenen Jahr vielversprechend entwickelte, bleibt der Markt in China den Angaben zufolge schwierig. „Die Geschäftstätigkeit in 16 Ländern und unterschiedlichen Branchen ermöglicht es uns, Schwankungen in einzelnen Märkten gezielt auszugleichen“, erklärte Glaser-Gallion.

Der Leadec-CEO erwartet „perspektivisch einen steigenden Outsourcing-Bedarf – sowohl durch neue Marktteilnehmer aus China als auch durch europäische Hersteller, die ihre Wertschöpfungsstrukturen weiter flexibilisieren“. Weiter an Bedeutung gewinnen Lösungen für Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft mit denen das Unternehmen 2025 einen Umsatz von rund 140 Mio. Euro erzielte, heißt es aus Stuttgart.