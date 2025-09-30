Dienstag, 30. September 2025
Goldbeck: Sondereffekte trüben die Gesamtleistung

Michael Pecka
von Michael Pecka
„Die Entwicklung in diesem Jahr spiegelt eine Normalisierung der Gesamtleistung nach einem außergewöhnlich starken Vorjahr wider“, erklärte Dr. Andreas Iding, Geschäftsführer der Goldbeck Services GmbH, mit Blick auf die rückläufigen Umsätze der Goldbeck Public Partner GmbH. (Bild: Kai Uwe Oesterhelweg)

Die Goldbeck Services GmbH weist für das Geschäftsjahr 2024/25 eine Gesamtleistung in Höhe von 365,7 Mio. Euro aus, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Rekordumsatz von 384,8 Mio. Euro erwirtschaftet wurde. Der Rückgang resultiert aus dem Geschäftsfeld Goldbeck Public Partner.

Die Jahresleistung der Goldbeck Public Partner GmbH verringerte sich gegenüber dem Vorjahreswert von 197,8 Mio. Euro auf 112,3 Mio. Euro, teilte das Unternehmen weiter mit. „Drei Großprojekte wurden über mehrere Jahre hinweg realisiert und haben abrechnungsbedingt zu einer außergewöhnlich hohen Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2023/24 geführt. Im Vergleich dazu ist die Gesamtleistung der Einheit im Geschäftsjahr 2024/25 nur aufgrund dieser Sondereffekte rückläufig“, sagte Dr. Andreas Iding, Geschäftsführer der Goldbeck Services GmbH auf Anfrage von „Der Facility Manager“. Solche Sondereffekte seien projektbedingt und nicht jedes Jahr in gleichem Umfang zu erwarten. „Die Entwicklung in diesem Jahr spiegelt daher eine Normalisierung der Gesamtleistung nach einem außergewöhnlich starken Vorjahr wider“, erklärte Iding.

Der größte Teil der Gesamtleistung entfiel mit rund 119,6 Mio. Euro auf die Goldbeck Facility Services GmbH. Das Plus von 17 Mio. Euro wird vor allem auf den erfolgreichen Ausbau des Neu- und Bestandskundengeschäfts zurückgeführt. Die Goldbeck Technical Solutions GmbH hat mit ihren Refurbishment Services die Jahresleistung um mehr als 34 Mio. Euro auf rund 52,2 Mio. Euro gesteigert und verzeichnet damit den stärksten Zuwachs innerhalb der Service-Einheiten, teilte das Dienstleistungsunternehmen weiter mit. Das Leistungsportfolio dieser Gesellschaft sei im vergangenen Jahr gezielt auf energetische Sanierungen im Bereich Wohnen, Mieterausbauten und Büro sowie auf den Um- und Ausbau von Lager- und Logistikhallen ausgerichtet und personell verstärkt worden. Die auf Parkraumbewirtschaftung spezialisierte Goldbeck Parking Services GmbH erhöhte im Berichtsjahr ihre Gesamtleistung um 8 auf 58,5 Mio. Euro, hieß es in Bielefeld. Die Goldbeck Property Services GmbH erzielte eine Gesamtleistung von 17,2 Mio. Euro und betreut eine Mietfläche von rund 4,8 Mio. qm.

Zukauf im Bereich Brandschutz

Im September 2024 hatte Goldbeck eine Mehrheitsbeteiligung an der Weiser GmbH Brandschutz und Technik übernommen, um das Leistungsportfolio der Goldbeck Services GmbH durch Beratung, Vertrieb, Errichtung, Prüfung, Wartung und Reparatur von Brandschutztechnik sowie Sprinkler- und Löschwasseranlagen zu erweitern. Im Rumpfgeschäftsjahr (bis Ende März 2025) erwirtschaftete Weiser mit über 100 Mitarbeitern eine Gesamtleistung von 5,2 Mio. Euro. „Die Goldbeck Services GmbH arbeitet profitabel und ist eine zentrale Säule des Unternehmenserfolgs innerhalb der Goldbeck Gruppe“, fasste Iding die Geschäftsentwicklung zusammen.

Michael Pecka

